Cade dalla bici elettrica e sbatte la testa sull'asfalto: anziano gravissimo

Potrebbe essere stato colpito da un malore l'anziano che martedì, intorno alle 13.15, è rimasto vittima di un incidente a Faenza. L'87enne faentino stava viaggiando in sella a una bicicletta elettrica quando, giunto nei pressi della rotonda 25 Aprile, è improvvisamente rovinato a terra, sbattendo violentemente con la testa sull'asfalto. Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale l'anziano ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si trova in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.

Immagine di repertorio