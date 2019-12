Camion in avaria sull'Adriatica: statale chiusa per ore, traffico in tilt

Poco prima delle 11 un camion è andato in avaria sulla statale Adriatica, a Madonna dell'Albero, tra la rotonda della Ravegnana e via Dismano. Il mezzo si è fermato all'uscita della rotonda della Ravegnana nella corsia verso Rimini. Sono subito iniziate le manovre per spostare il grosso mezzo e la statale è stata chiusa in direzione Rimini con deviazioni sul posto. Si sono creati lunghi incolonnamenti di veicoli verso sud e anche in direzione nord, a causa di rallentamenti da parte degli automobilisti. Sul posto personale Anas, Polizia stradale di Ravenna e tecnici. La statale è stata riaperta dopo oltre due ore.

Immagine di repertorio