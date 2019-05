Camion in fiamme su via della Chimica: strada chiusa al traffico

Camion in fiamme su via della Chimica, a poca distanza dalla rotonda dell'hotel Mattei. Intorno alle 15.30 di giovedì il veicolo, che procedeva da viale delle Industrie verso via Romea, giunto a qualche decina di metri prima della rotonda ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme sono partite dalla zona motore, probabilmente a causa di un problema tecnico.

Il camionista, accortosi di quanto stava succedendo, è subito uscito dall'abitacolo allontanandosi e allertando i Vigili del fuoco di Ravenna, giunti sul posto con partenza e botte. In breve tempo i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme, che hanno bruciato completamente la zona del motore e della cabina, oltre ad aver intaccato parzialmente anche il carico - sacchi di concime. Il camion era stato caricato al Porto di Ravenna ed era diretto nel modenese. In via precauzionale è giunta anche un'ambulanza del 118, tuttavia il camionista, un 40enne, ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto anche le Volanti della questura e la Polizia locale di Ravenna. Via della Chimica è stata chiusa al traffico, si consigliano percorsi alternativi.