Camion perde il carico in strada: E45 chiusa al traffico per due ore

Un tratto della strada statale E45 è stato chiuso al traffico, in direzione Toscana dal km 250,565 fino allo svincolo di Mirabilandia, a causa di un camion che trasportava pannelli di polistirolo che, nell'immettersi sulla rampa dell'E45 provenendo dalla statale Adriatica, ha perso il carico riversandolo sulla strada. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa. Sul posto presenti il personale Anas e la Polizia stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e la riapertura della carreggiata, oltre a una ditta specializzata per consentire la rimozione del materiale. Anas raccomanda prudenza nella guida. La strada ha riaperto dopo un paio d'ore, poco prima delle 18.

Immagine di repertorio