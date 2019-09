Camion si ribalta lungo via Trieste: strada bloccata, traffico in tilt

Traffico in tilt giovedì mattina su via Trieste, dove un camion si è ribaltato all'altezza dell'azienda Micoperi. Poco prima delle 9, un camion condotto da un 36enne della provincia di Rovigo che aveva appena caricato argilla al Porto San Vitale, mentre percorreva via Trieste dal porto verso Ravenna circa 500 metri prima della rotonda del ponte mobile ha perso il controllo del mezzo, finendo prima nel fosso alla sua destra per poi ribaltarsi su un fianco.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza, i Vigili del fuoco di Ravenna con partenza e gru, la Polizia di Stato e la Polizia locale di Ravenna. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. I pompieri hanno iniziato le operazioni di rimozione del camion. A seguito dell'incidente, via Trieste è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto tra la rotonda del ponte mobile e il cavalcavia dell'ex Sarom, con deviazioni sulla Classicana e con la conseguente creazione di lunghe code di veicoli, anche visto l'orario di punta.