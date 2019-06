Si ribalta col rimorchio sull'Adriatica: strada chiusa, traffico in tilt

A causa di un incidente sulla strada statale Adriatica, all’altezza dello svincolo 'Quadrifoglio' al km 147,300 è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Rimini, nel territorio comunale di Ravenna. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante, che proveniva dalla Marcegaglia di Ravenna ed era diretto alla Marcegaglia di Forlì, il cui rimorchio si è ribaltato scendendo la rampa dello svincolo 'Quadrifoglio'. L'autista, un 47enne cervese, per fortuna ne è uscito illeso. Il traffico è deviato in loco con uscita obbligatoria su Romea dir in direzione sud e con uscita facoltativa in direzione Bologna. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Un secondo grave incidente sulla statale Adriatica si è verificato poco dopo: anche in questo caso la statale è stata chiusa tra l'uscita di via Basilica e Alfonsine.

