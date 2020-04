Si cappotta in un campo col camion: portato a Bologna in elicottero, è gravissimo

Gravissimo incidente all'alba di martedì mattina. Intorno alle 6.30 un 48enne di Fusignano, che stava viaggiando su via Bastia tra Cà di Lugo e Santa Maria in Fabriago da Sant'Agata sul Santerno verso Lavezzola, ha perso il controllo del camion sul quale trasportava carne e prima ha colpito un terrapieno, poi si è cappottato su un fianco in un campo adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica; poi, viste le gravi condizioni del ferito, è stato fatto arrivare anche l'elicottero dei soccorsi da Bologna con il quale il camionista, dopo un lungo lavoro dei Vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna e i Carabinieri. Attualmente nel sinistro non sembrerebbero coinvolti altri mezzi.

Foto Massimo Argnani

