Camion esce di strada: si chiude la statale Adriatica, viabilità modificata

Statale Adriatica di nuovo chiusa a causa di un incidente stradale. A causa della fuoriuscita di strada di un camion al km 122+500 nel pomeriggio di venerdì, il tratto compreso fra Ponte Bastia fiume Reno per chi proviene da Ferrara e l’intersezione con la via Margotta SP39 di Voltana per chi proviene da Ravenna è stato chiuso alla circolazione stradale intorno alle 16.30 per permettere la rimozione del pesante mezzo. Il camionista, fortunatamente, è uscito indenne dall'incidente. La strada resterà chiusa per almeno un'ora. La Polizia locale della Bassa Romagna, sul posto per gestire la viabilità, consiglia percorsi alternativi per Lavezzola - Passogatto - Voltana e viceversa a seconda della direzione.