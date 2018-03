Si schianta con il camion contro il guard rail e finisce nella scarpata

Intorno alle 17.30 di lunedì pomeriggio, un camion diretto nel parmense che trasportava granaglia lungo via Sant'Alberto, procedendo in direzione Ravenna, scendendo dal ponte sul Lamone è finito a bordo carreggiata, sradicando il guard rail e venendo trascinato nella scarpata finendo su un fianco. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata insieme ai Vigili del Fuoco con una squadra e la gru, che hanno messo in sicurezza la zona e hanno liberato il conducente dall'abitacolo. Il camionista, un 66enne della provincia di Reggio Emilia, sempre rimasto cosciente, ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e sul posto è presente la Polizia stradale di Faenza, coadiuvata dai colleghi di Ravenna.