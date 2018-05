Si ribalta sulla Classicana, camionista resta incastrato: liberato dai Vigili del fuoco

Un altro incidente sulle strade del ravennate, questa volta fortunatamente senza gravi conseguenze. Intorno alle 5 di lunedì pomeriggio un camion con gru che stava percorrendo la Classicana, giunto nel tratto compreso tra l'uscita di Porto Fuori e quella per il porto (pressapoco all'altezza dello svincolo di via Staggi) è finito nel fosso adiacente alla strada dopo che il camionista, un 46enne siculo residente a Ravenna, ha perso il controllo del mezzo. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con una squadra, i soccorsi del 118 con un'ambulanza e la Polizia stradale di Ravenna. Il camionista, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo del mezzo, che si è ribaltato su un lato, è stato liberato dai pompieri e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. La Polizia stradale raccomanda di prestare la massima attenzione nel tratto interessato dall'incidente, dove sono in corso alcuni lavori.