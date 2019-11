Incidente sulla statale Adriatica: camion esce di strada e si ribalta

Mercoledì, intorno alle 13, un 49enne marchigiano che stava viaggiando a bordo di un camion che trasportava paglia da Ferrara verso Ravenna, sulla statale Adriatica, giunto tra gli abitati di Alfonsine e Glorie ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito, rimasto sempre cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità.

Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale della Bassa Romagna insieme ai Carabinieri di Ravenna. Il traffico è stato gestito a senso unico alternato, non si esclude che possa essere necessaria la chiusura della statale nelle prossime ore per permettere la rimozione del mezzo.