Camion si ribalta sulla Romea: statale chiusa, traffico in tilt

Un tratto della strada statale Romea è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni dal km 8,100 (rotatoria Marina Romea) al km 12,500 (rotatoria Casalborsetti) a causa di un mezzo pesante intraversato all’altezza del km 8,500. Lunedì mattina, infatti, un camionista 56enne della provincia di Sondrio che portava un carico di legname da Treviso verso Pesaro, poco prima della salita sulla rampa del fiume Lamone ha perso il controllo del camion prima sbandando verso destra, poi sterzando violentemente a sinistra e ribaltandosi su un fianco. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza, ma l'uomo ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto la Polizia stradale e i Carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico. Una ditta specializzata sta operando per la rimozione del pesante mezzo. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, sul posto è presente anche il personale Anas.

Foto Massimo Argnani