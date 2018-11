Camion "si stende" nella rotonda: disagi al traffico nella zona industriale

Un incidente stradale ha bloccato via Baiona nel pomeriggio di sabato. A causare i disagi è stato un camion con rimorchio che nell’affrontare la rotonda di via Baiona con via Canale Magni, nel pressi dello stabilimento Marcegaglia, si è ribaltato su un fianco, ingombrando la sede stradale. Il camionista, 45enne siciliano, è rimasto solo lievemente ferito nell’incidente. I lavori per la rimozione del mezzo pesante, con due autogru dei vigili del fuoco di Ravenna e di Forlì, sono andati avanti per alcune ore, comportando anche la parziale chiusura della rotonda. Sul posto la Polizia Municipale di Ravenna per la gestione del traffico.