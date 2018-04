Camion travolge un furgone in A14: due operai feriti, uno è grave

Due operai ravennati feriti, di cui uno in gravi condizionati. E' il bilancio di un incidente stradale verificatosi metcoledì lungo il tratto riminese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, all'altezza del chilometro 121 nord. Il fatto si è verificato poco dopo le 14.30. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione della Polizia Autostradale di Forlì, un mezzo pesante, condotto da un autotrasportatore residente a Forlì, è finito contro un mezzo della manutenzione stradale fermo sulla corsia d'emergenza a bordo del quale vi erano degli operai. E proprio uno di questi, un ravennate di 52 anni, avrebbe riportato le conseguenze peggiori. Ferito anche un 53enne di Fusignano.

Subito sul posto si sono mobilitati i sanitari del 118 con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica decollata da Ravenna, atterrata in un campo adiacente alla carreggiata. Il ferito dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato al nosocomio cesenate. La circolazione stradale ha subìto rallenamenti, ma non si è reso necessario la chiusura dell'autostrada, come avvenuto in mattinata per il ribaltamento di un mezzo pesante. Sembra, ma è ancora in fase d'accertamento, che gli operai avessero concluso le operazioni di pulizia del tratto interessato dallo schianto avvenuto all'alba. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.