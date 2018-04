Camion urta la tettoia di un'area di servizio: intervengono i Vigili del Fuoco

Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ravenna per mettere in sicurezza la tettoia di un'area di servizio lungo la Romea Dir, tra via Sant'Alberto e via Canalazzo. La struttura è stata danneggiata martedì pomeriggio da un mezzo pesante durante una manovra effettuata dal conducente, che doveva recarsi alle pompe per il rifornimento. Il personale del 115 ha provveduto a delimitare l'area interessata dal pericolo.