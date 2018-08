Carambola tra scooter, pesanti ripercussioni al traffico sull'Adriatica

Carambola tra scooter quella che, nel tardo pomeriggio di domenica, si è verificata sulla Statale 16 Adriatica all'altezza di Fosso Ghiaia. A venire a collisione, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Savio, sono stati un Beverly e un Ciao Piaggio con entrambi gli scooterisiti che sono volati sull'asfalto dopo l'impatto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'elisoccorso: entrambi i feriti, un 36enne e un 37enne, hanno riportato lesioni di media gravità e, dopo essere stati stabilizzati, sono stati portati al pronto soccorso di Ravenna. Più complicata la situazione per quanto riguarda il traffico, vista anche l'ora di punta, con lunghe code in entrambi i sensi.