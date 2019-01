Carambola in autostrada nella notte di Capodanno, feriti 4 ragazzi

Carambola in autostrada, nella notte di Capodanno, con 4 ragazzi rimasti feriti nell'incidente. Il sinistro si è verificato verso le 4.30 nella corsia sud dell'A14bis, tra le uscite di Bagnacavallo e Fornace Zarattini. Da una prima ricostruzione della polizia Autostradale di Forlì, il gruppo di giovani viaggiava a bordo di una Fiat Punto guidata da un 24enne di Ravenna. Per cause ancora al vaglio degli agenti, il guidatore ha perso il controllo del mezzo andando a carambolare contro i newjersey per poi terminare la sua corsa sulla corsia di emergenza. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, due ambulanze e altrettante auto medicalizzate, e i vigili del fuoco coi sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti. Ad avere la peggio è stato uno dei passeggeri, trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità ma non in pericolo di vita. Gli altri tre hanno riportato lesioni di minore entità e sono stati poi trasferiti in pronto soccorso.