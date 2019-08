Causa un incidente: aveva un tasso alcolemico da "record" e non aveva mai preso la patente

La Polizia di Stato ha denunciato un 36enne romeno, residente nel forese, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l. L’altra notte le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico sono intervenute in via delle Industrie, dove era stato segnalato da alcuni cittadini un incidente stradale.

Sul posto gli agenti hanno accertato che un uomo alla guida di una Renault Twingo aveva urtato due veicoli, parcheggiati sulla pubblica via, senza persone a bordo. Il conducente del veicolo investitore, che era presente sul posto, è stato identificato per il 36enne cittadino romeno, che appariva in evidente stato di ebrezza alcolica: ragion per cui i poliziotti lo hanno sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro che, per entrambe le prove effettuate, ha restituito una risultato "record" di 3.38 g/l e 3.15 g/l.

Dopo i rilievi del sinistro stradale, in seguito ai quali è emerso che l'uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e il veicolo da lui condotto non era stato sottoposto alla revisione periodica, il 36enne è stato condotto in Questura dove è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a fermo per quanto concerne la mancata revisione, mentre è stato sottoposto a sequestro amministrativo per il reato di guida in stato di ebrezza.