Ciclista di 15 anni resta ferito dopo essere stato urtato da un'auto

E' stato travolto da un auto mentre pedalava lungo via Rubicone: è l'incidente che si è verificato intorno alle 17,30 di martedì a Ravenna. A farne le spese è stato un ragazzo di appena 15 anni che si trovava in strada con la sua bicicletta. Il ciclista è stato urtato da dietro da un'utilitaria Hyunday condotta da una donna. Il ragazzo è stato disarcionato dal suo mezzo e ha sbattuto sull'asfalto. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con un'ambulanza e l'auto medicalizzata. Presenti anche la polizia municipale per i rilievi sulle responsabilità. Dopo le prime cure del caso, il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Ravenna con un codice di media gravità.