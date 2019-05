Schianto fatale contro un'auto: ciclista perde la vita sul colpo

E' costato la vita a un 77enne del posto l'incidente che venerdì pomeriggio, intorno alle 16, si è verificato in via Biancanigo a Castel Bolognese. L'uomo, a bordo di una bicicletta, stava percorrendo la strada verso la città quando, giunto all'altezza del civico 2480, è stato colpito da una Fiat Punto che percorreva la via nello stesso senso di marcia dietro di lui. L'uomo ha sbattuto violentemente contro l'auto, rovinando poi a terra e morendo sul colpo. L'autista della Punto si è fermato dopo circa 150 metri dal punto d'impatto, probabilmente a causa dello shock provocato dallo schianto.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elicottero. L'uomo a bordo dell'auto, un 71enne di Brisighella, è stato trasportato all'ospedale di Faenza in stato di shock, dove verrà sottoposto agli esami tossicologici di rito. Sul posto anche la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina, che ha chiuso la strada nel tratto interessato dall'incidente per permettere i rilievi di legge.

Foto Massimo Argnani