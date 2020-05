Investito mentre va in bici insieme ad altri ciclisti: si alza l'elicottero dei soccorsi

Per fortuna non ha riportato lesioni gravi il giovane avvocato faentino travolto in bici sabato mattina, mentre era in compagnia di altri ciclisti, all'incrocio tra via San Mamante e via Pozzo. In un primo momento si era temuto il peggio, tanto che si è alzato in volo l’elisoccorso che ha trasportato il ciclista immediatamente alL'ospedale Bufalini di Cesena. Le condizioni dell’uomo, ora, fortunatamente non destano preoccupazione. Sul posto la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.

