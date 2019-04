Colpito da un'auto mentre attraversa con la bici per mano: paura per un anziano

Brutto incidente lunedì mattina, in pieno orario di punta, alla rotonda Gran Bretagna all'inizio di viale Europa. Un ciclista di 80 anni, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali portando la bici per mano dal centro verso la periferia, è stato colpito da una Skoda Fabia condotta da una 68enne che andava dalla rotonda verso viale Europa. L'urto non è stato violento, ma è bastato per far cadere malamente a terra l'anziano. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica: in seguito, vista la dinamica del sinistro e l'età del ferito, l'80enne è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Ingenti le ripercussioni sul traffico per oltre mezz'ora, per permettere i soccorsi e i rilievi di legge da parte della Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani