Perde il controllo della bici e rovina a terra: ciclista in gravi condizioni

Paura per un ciclista in mattinata a Villagrappa di Forlì. Intorno alle 10.45, in via Ossi, un 46enne faentino che stava percorrendo la strada a bordo della sua bici ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, rovinando a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cesena con codice di massima gravità. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia municipale di Forlì, che ha raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni per cercare di fare luce sulla dinamica dell'incidente. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, da una semplice svista fino al malore.