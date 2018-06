Camion carico di grano si ribalta sulla Romea Nord: lunghe code e disagi

Mattinata di disagi quella di mercoledì lungo la Romea Nord, a Casalborsetti, a seguito di un incidente stradale, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante. Il sinistro si è verificato intorno alle 9 in corrispondenza del chilometro 15+400 sud. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Municipale, un camion che trasportava grano, condotto da un 47enne, è finito a bordo strada, ribaltandosi su un fianco. Subito è giunta la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, che hanno operato insieme ai Vigili del Fuoco con un'ambulanza e l'elimedica. L'autotrasportatore, che ha riportato lievi lesioni, è uscito dall'abitacolo con le proprie gambe. Dopodichè è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. La circolazione ha subìto forti rallentamenti in ambo le direzione, anche per la presenza di un cantiere stradale.