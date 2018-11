Coinvolto in un incidente con feriti, la Polizia Municipale cerca questo veicolo

Si cerca questo pick-up, che sarebbe coinvolto in maniera attiva in un incidente stradale avvenuto il 2 novembre scorso a Lavezzola alle 17 circa. Nell’occasione ci furono anche dei feriti. La Polizia Municipale della Bassa Romagna ha diffuso l’immagine del veicolo, ripreso da una telecamere di videosorveglianza, per il quale richiede la collaborazione dei cittadini tramite la condivisione sui social network. Per segnalazioni contattare il numero 800.072525. Il veicolo ricercato è quello cerchiato nell’immagine.