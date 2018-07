Colpito da un'auto cade malamente dalla bici: è in gravi condizioni

E' stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale civile di Faenza dopo esser stato investito. Un anziano di 82 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 14, in Corso Mazzini. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Municipale, l'uomo, in sella ad una bici, stava procedendo in direzione di via Oberdan, quando è stato colpito da un'auto, una "Fiat Punto" in fase di sorpasso. L'automobilista si è immediatamente fermata. L'anziano, nel perdere equilibrio, è rovinato contro il marciapiede che costeggia la carreggiata. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al nosocomio faentino per le cure del caso.