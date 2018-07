Con l'auto iniscono nel fosso: due anziani feriti, arriva l'elimedica

E' al vaglio agli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina la dinamica di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato, intorno alle 10.30, in via San Pier Laguna. Una "Fiat Panda", con a bordo una coppia di anziani ultraottantenni, è finita improvvisamente nel fosso, cappottandosi nel lato conducente. I due occupanti sono rimasti feriti: la donna è stata trasportata con l'elimedica, atterrata in strada per velocizzare le operazioni di soccorso, all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre l'uomo all'ospedale civile manfredo.