Semina il panico nella notte andando in contromano in autostrada: era ubriaco

Nella notte di giovedì, intorno alle 2.45, una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Forlì è intervenuta tra i caselli di Faenza e Imola in carreggiata nord in quanto erano giunte al Cops di Bologna numerose segnalazioni di un’auto che procedeva contromano in direzione Ancona.

La pattuglia si è subito immessa in carreggiata nord e ha attivato la procedura prevista di "safety car" con tutti i dispositivi di emergenza accesi, in modo tale da incolonnare il flusso dei veicoli alle spalle dell'auto di servizio e creando così una sorta di protezione per gli utenti, ignari del pericolo. Dopo alcuni chilometri percorsi a bassa velocità in direzione di Imola, da dietro un dosso è spuntata l'auto segnalata che procedeva contromano sulla corsia di sorpasso - e che teneva “rigorosamente” la “sua” destra. I poliziotti hanno quindi arrestato la sua marcia e, dopo aver fermato i veicoli incolonnati alle loro spalle, hanno posizionato la pattuglia a protezione degli utenti con i dispositivi accesi. Arrivata in prossimità del blocco, non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a fermare la vettura contromano senza alcuna conseguenza a cose e persone.

Messo subito in sicurezza nella vicina piazzola di sosta il conducente dell'auto, un 60enne italiano residente nel varesotto, è risultato fin da subito in evidente stato di ebbrezza, successivamente confermato dall’effettuazione delle prove di rito, che hanno riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,70 grammi per litro. Mentre gli operatori provvedevano a concludere l’intervento con la contestazione a carico del conducente degli illeciti penali e amministrativi commessi, procedendo al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca, gli utenti in coda che avevano assistito “in diretta” alla scena, hanno applaudito all’operato degli agenti e hanno ripreso la marcia in breve tempo senza alcuna conseguenza.