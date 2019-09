Semina il panico contromano in autostrada e finisce contro il guard-rail: era ubriaco

La Polizia di Stato ha denunciato un 54enne ravennate residente a Russi per il reato di guida in stato di ebrezza. Alle 22:45 di giovedì sera la pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Ravenna è stata inviata dal Centro Operativo Polizia Stradale di Bologna sulla A14Dir, perché più automobilisti avevano segnalato la presenza di un veicolo che percorreva l’autostrada contromano rispetto al senso di marcia nel tratto compreso fra l’area di servizio S.Eufemia Ovest e lo Svincolo di Fornace Zarattini.

Prontamente intervenuta, la pattuglia si è immessa sulla carreggiata dove era stata segnalata la vettura e, in prossimità dell’uscita di Fornace Zarattini, ha intercettato la vettura, una Volkswagen Polo, che nel frattempo si era dovuta fermare a causa del grave danneggiamento di una ruota dovuto alla collisione con il guard-rail centrale. Alla guida del veicolo vi era il proprietario, il 54enne che, risultando in evidente stato di ebbrezza, è stato sottoposto a esame etilometrico. In entrambe le prove effettuate a distanza di tempo l’una dall’altra, il suo tasso alcolemico era pari a 2,5 grammi per litro, a fronte del limite massimo di 0,5 g/l.

L'uomo è stato condotto negli uffici della Polizia Stradale di Ravenna dove, dopo essere stato contravvenzionato per la circolazione contromano in autostrada, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza, mentre il veicolo da lui condotto è stato sottoposto a sequestro. Nei confronti del 54enne la Polizia Stradale ha proceduto anche alla segnalazione amministrativa al Prefetto finalizzata alla revoca della patente, essendo l’infrazione commessa una delle più gravi e pericolose riscontrabili in ambito autostradale.

Il conducente non si era reso conto di avere imboccato l’autostrada contromano, né tantomeno del pericolo da lui corso e causato agli altri automobilisti, tanto da non sapere neppure indicare agli agenti da quale ingresso fosse entrato in autostrada. Grazie all’intervento della pattuglia della stradale che ha provveduto a rallentare il il traffico davanti al trasgressore, col sistema “Safety-car” si è evitato che l'automobilista andasse a collidere con altre autovetture.