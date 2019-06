Coppia di centauri perde il controllo e si schianta sull'asfalto

Grave incidente, nel pomeriggio di domenica, per una coppia di centauri che stava percorrendo la Brisighellese. Il sinistro si è verificato verso le 16.15 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo che guidava una moto di grossa cilindrata ha perso il controllo nei pressi del ponte di via Casale. Entrambi sono stati sbalzati dalla due ruote e rovinati sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 coi soccorritori che, arrivati sul posto, si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione e hanno allertato l'eliambulanzasia di Ravenna che di Bologna. Ad avere la peggio è stata una donna, della quale non sono state fornite le generalità,che è stata intubata e poi trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Per l'uomo, un 51enne, invece lesioni di minore gravità e, anche l'ui, è stato portato nel nosocomio cesenate.