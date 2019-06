Investe un disabile in carrozzina: ferito portato al Bufalini in elicottero

Ancora un incidente sulle strade del ravennate, dopo quello avvenuto nella notte in cui hanno perso la vita due giovani. Intorno alle 12 di venerdì mattina una 60enne che usciva da una strada laterale di via dei Poggi, dove c'è il sottopasso ferroviario che porta nei pressi di via Rubicone, a bordo di una Fiat Idea in direzione via Canale Molinetto ha urtato un 56enne disabile che procedeva su via dei Poggi in carrozzina.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno poi fatto intervenire l'elicottero con cui il 56enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La donna, in stato di shock, non ha riportato traumi o ferite. Sul posto anche la Polizia locale di Ravenna per i rilievi di legge e la gestione del traffico.