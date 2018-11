Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: paura per una donna

Paura per una donna venerdì sera a Punta Marina, intorno alle 18.20. Una 50enne di origini albanesi, mentre attraversava con la bicicletta sulle strisce pedonali in viale dei Navigatori, tra la rotonda dei Villeggianti e via Canale Molinetto, è stata investita da un uomo, un 63enne, che a bordo della sua Opel Agila stava andando da Punta Marina verso Ravenna. La donna è stata sbalzata rovinando a terra, ma rimanendo cosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato la ferita al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto anche la Polizia municipale di Ravenna per i rilievi di legge, minime le ripercussioni sul traffico.

Foto Massimo Argnani