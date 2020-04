Colpita da un'auto mentre va in bici: donna in condizioni gravissime

Ancora una ciclista investita, dopo quella coinvolta nell'incidente di giovedì mattina. Intorno alle 12.30, a Castel Bolognese, una 35enne di Castelguelfo che stava viaggiando sulla via Emilia, in direzione di Faenza, giunta all'altezza di via Lughese ha colpito una donna di 69 anni ucraina, residente nel bergamasco, che stava viaggiando in sella alla sua bici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica; poi, vista la gravità della situazione, è stato fatto intervenire l'elicottero, con il quale la ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si trova in prognosi riservata. A entrambe le donne sono stati fatti gli esami tossicologici e alcolimetrici. Sul posto per i rilievi di legge e la gestione del traffico la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.