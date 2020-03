Investita mentre attraversa la strada: anziana perde la vita

Non ce l'ha fatta l'anziana che mercoledì è stata investita a Faenza. Maria Pelliconi è deceduta all'ospedale Bufalini di Cesena dove era stata trasportata dopo l'incidente. L'86enne era stata investita, mentre attraversava via Filanda Nuova portando con sè la sua bicicletta, da una 26enne faentina che stava viaggiando a bordo di una Spark Chevrolet. L'impatto è stato violento e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118: l'anziana è risultata grave fin da subito e per questo è stata portata in elicottero al nosocomio cesenate, dove il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.