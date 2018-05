Violento schianto in pieno centro: donna investita da una moto, è grave

Quando si è accorto che la donna stava attraversando la strada ha tentato in tutti i modi di evitarla, ma la frenata non è bastata. Venerdì pomeriggio, intorno alle 17.40, un 17enne che si stava immettendo a bordo della sua moto Ktm da Piazza Caduti per la libertà in via Guerrini ha investito una 64enne che stava attraversando la strada da destra nei pressi delle strisce pedonali. Il giovane ha inchiodato per cercare di evitare l'incidente, ma ha perso il controllo del mezzo ed è finito con la moto contro la donna, che è caduta a terra riportando diversi traumi. La 64enne è stata subito soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Il ragazzo, nonostante alcuni traumi e ferite, ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto anche la Polizia municipale di Ravenna.