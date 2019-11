Investita e sbalzata mentre attraversa la strada: è in condizioni gravissime

Grave incidente venerdì sera a Bagnara di Romagna. Poco dopo le 20 una 64enne, che era appena uscita di casa e stava attraversando via Pilastrino verso il centro del paese, è stata investita nei pressi delle strisce pedonali da un 23enne che procedeva da Solarolo verso Lugo a bordo di una Fiat Tipo. La donna, nel violento impatto, è stata sbalzata nella corsia opposta della strada, rimanendo fin da subito incosciente.

La 64enne è stata soccorsa in prima battuta da alcuni ragazzi poco distanti, poi sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica e, vista la gravità delle ferite, la donna è stata intubata sul posto e poi trasportata in elicottero in ospedale con codice di massima gravità. Via Pilastrino è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi di legge. Sul posto la Polizia locale della Bassa Romagna e i Carabinieri di Faenza.

Foto Massimo Argnani