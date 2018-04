Donna travolta da un'auto in viale Alberti: trasportata in elimedica al "Bufalini"

Una donna sulla cinquantina è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in viale Alberti a Ravenna poco prima delle 15 di sabato. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale di Ravenna, la donna a bordo di una bicicletta è stata colpita mentre cercava di attraversare la strada nei pressi del passaggio pedonale che permette l’attraversamento dalla pista ciclabile fino all’argine del fiume Montone.

La donna è stata travolta da una Touran con a bordo una coppia di 40enni. Scaraventata sull’asfalto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Lievi le ripercussioni al traffico veicolare.