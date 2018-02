Dopo il frontale rimane incastrata tra le lamiere, liberata dai vigili del fuoco

Pauroso frontale, nella mattinata di sabato, tra Ravenna e Porto fuori con una donna rimnasta incastrata tra le lamiere della propria vettura. Il sinistro si è verificato verso le 8.45 su via Stradone quando, dai primi riscontri, una Mini che procedeva in direzione di Porto fuori si è scontrata contro una Peugeot 308. Ad avere la peggio è stata l'automobilista della prima vettura, una 47enne, che è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla. Una volta estratta dall'abitacolo, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e l'auto medicalizzata, e dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità ma non sarebbe in pericolo di vita. Lesioni più leggere per il guidatore della 308, portato al pronto soccorso di Ravenna. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale.