Colpiti da un'auto mentre vanno in bici: due ciclisti in ospedale

Due ciclisti sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati vittime di un incidente martedì mattina a Fusignano. Verso le 9 i due - un 83enne di Imola e un 73enne di Lugo - stavano viaggiando in sella alle loro bici su via Santa Barbara, quando all'improvviso sono stati colpiti da una Renault Clio condotta da un 49enne del luogo che viaggiava lungo la stessa direzione di marcia.

I due ciclisti sono rovinati sull'asfalto e sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118, giunto sul posto con due ambulanze e auto medica, per poi essere trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codici di media gravità. Sul posto, per i rilievi di legge e la gestione del traffico, la Polizia locale della Bassa Romagna.