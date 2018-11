Due ciclisti si "toccano" in pineta, uno vola a terra: è in gravi condizioni al Bufalini

Un singolare quanto grave incidente stradale è avvenuto in zona Fosso Ghiaia, nei pressi della pineta. Per cause ancora in corso di accertamento due ciclisti si sono toccati e sono finiti a terra. Nell’impatto uno dei due, del quale non sono note le generalità, è caduto sbattendo violentemente il corpo e riportando vari traumi. E’ stato trasportato con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena: lievi ferite, invece, per l’altro ciclista coinvolto. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato: il 118 è intervenuto sul posto con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo.