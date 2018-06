Ennesimo incidente stradale, coinvolto un altro motociclista: in gravi condizioni

Si trova ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena il motociclista di 23 anni che, nella mattinata di domenica, è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale che si è verificato intorno alle 9 in corso Mazzini, all’incrocio con via Cà Pirota. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale di Faenza, il giovane si è schiantato contro un’auto. Sul posto ambulanza e auto con il medico a bordo: i soccorritori, dopo aver praticato al giovane le cure del caso, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale cesenate

SOLAROLO, gravissimo incidente stradale: motociclista in condizioni disperate - FOTO