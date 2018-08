Esce di strada e si ribalta nel campo: muore sul colpo un operaio agricolo

Viveva a Filo di Alfonsine l'uomo di 58 anni che è morto in un incidente stradale nel Ferrarese, alle prime luci dell'alba di martedì, intorno alle 6.20. Enrico Strollo, si trovava a San Biagio, nella zona di Argenta, a bordo della sua Ford Focus Grigia, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva via Cascine. Vicino all'incrocio con via Monari l'auto è uscita di strada in modo autonomo, carambolando nei campi agricoli e terminando la sua corsa ribaltata. I vigili del fuoco e il 118 hanno messo in atto un estremo tentativo di salvarlo, dato che era incastrato tra le lamiere dell'abitacolo, ma quando hanno estratto il corpo questo era già senza vita. I rilievi sono stati curati dai carabinieri di Argenta. Il 58enne era operaio agricolo stagionale e probabilmente a quell'ora stava rincasando dal lavoro.

