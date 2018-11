Esce di strada sul 'curvone' di viale Alberti: resta ferito un ragazzo di 19 anni

Non si arresta la scia di incidenti, più o meno gravi, che sta interessando la zona del ravennate. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2, nel curvone di viale Alberti un ragazzo di 19 anni che procedeva in direzione di viale Newton, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Radiomobile ha perso il controllo della propria vettura ed è uscito di strada. Prima di ribaltarsi nel fosso ha divelto e abbattuto un palo dell’illuminazione stradale (GUARDA LE FOTO IN FONDO ALL'ARTICOLO).

E’ stato immediatamente soccorso con un’ambulanza e l’automedica. Il ragazzo è stato estratto dall’auto: le sue condizioni non sono apparse fortunatamente gravi. E’ stato trasportato con un codice di media gravità all’ospedale di Ravenna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Sul giovane verranno eseguiti i classici rilievi alcolemici e tossicologici come da prassi in questi casi.