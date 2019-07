Falciato sulle strisce pedonali: è caccia al "pirata" della strada

Incidente nella nottata tra sabato e domenica in viale Italia, a Marina Romea. Un ciclista, che si trovava in compagnia del figlio, è stato investito mentre stava attraversando sulle strisce. L'automobilista anziché fermarsi si è dileguato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita. Le indagini soni seguito dalla Polizia Locale, che ha repertato elementi utili ai fini investigativi.