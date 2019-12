Famiglia si schianta in autostrada: diversi feriti, anche un bambino

Un incidente stradale grave si è verificato nella prima serata di domenica lungo il raccordo autostradale di Ravenna dell’A14. Intorno alle 19 a circa un chilometro dell’uscita di Bagnacavallo, nella carreggiata in direzione Lugo e A14 un’auto è sbandata rovinosamente contro il guard-rail. L’impatto frontale tra la Opel Corsa e l’ostacolo è stato violento. Nel veicolo viaggiava una famiglia con due bambini piccoli. Gli occupanti del veicolo sono stati portati in ospedale con un codice di media gravità, ferite più gravi, ma non in pericolo di vita, per un bambino di tre anni. Sul posto, per i soccorsi, due ambulanze e l’auto medicalizzata, assieme ad una squadra dei vigili del fuoco. Per i rilievi la Polizia Stradale di Forlì.