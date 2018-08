Finisce fuori strada, si schianta contro un muretto in cemento e rompe un tubo del metano

Ha improvvisamente perso il controllo del furgone sul quale viaggiava, schaintandosi contro la spalletta in cemento di un ponticello che sovrasta l'ingresso in un'area privata. Paura nella tarda mattinata di venerdì per un 42enne lughese. L'incidente si è verificato intorno alle 11.40 in via Bedazzo, tra la rotonda di Ca' Di Lugo e via Sant'Andrea. Il conducente stava percorrendo l'arteria proveniente da Lugo, quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha scartato improvvisamente a destra, finendo contro la struttura in cemento e provocando la rottura di una tubatura domestica del metano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, insieme ad una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo. L'uomo è stato trasportato al nosocomio lughese per le cure del caso. Contemporaneamente i tecnici di Hera hanno provveduto al ripristino delle utenze.