Violento schianto tra due auto: otto feriti, bambino di due anni gravissimo

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di martedì, intorno alle 16, tra Savio di Cervia e Lido di Savio. Due auto, una Opel Insignia con a bordo una famiglia con due bambini e una Dacia Sandero con 4 persone a bordo, si sono scontrate in maniera frontale-laterale su viale Nullo Baldini, poco prima dell'intersezione con via Argine sinistro Savio.

L'impatto è stato violentissimo: la dinamica è ancora da chiarire, da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Opel stesse viaggiando verso Milano Marittima, mentre la Dacia in direzione opposta. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con 5 ambulanze, auto medica ed elicottero. Ad avere la peggio sono stati il bambino di due anni e la donna a bordo della Opel, portati al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Gli altri sei feriti sono stati trasportati in ospedale con codici di media e bassa gravità. Sul posto per aiutare nelle operazioni di soccorso anche i Vigili del fuoco di Cervia, oltre alla Polizia locale di Cervia e ai Carabinieri che hanno chiuso al traffico la via per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.