Schianto frontale per madre e figlia: donna soccorsa con codice di massima gravità

Due auto sono venute a collisione in un incidente stradale che si è verificato in via Marabina, la strada che unisce Ponte Nuovo a Lido di Dante. Lo schianto si è verificato all'altezza dell'intersezione con via Montebello, la strada di svincolo tra la Marabina e la superstrada di congiunzione al porto, intorno alle 18 di lunedì.

Secondo le prime ricostruzioni dell'episodio una Opel Zafira, con a bordo una donna di circa 35 anni e la figlia di 13 anni, che procedeva verso Lido di Dante si è scontrata contro una Kia Sportage, guidata da un uomo, che proveniva in senso di marcia opposto. Una delle ipotesi al vaglio della Polizia Municipale di Ravenna, intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente, è che la Kia si sarebbe trovata in fase di svolta a sinistra. Saranno tuttavia gli accertamenti a definire la dinamica esatta del sinistro.

Nello schianto entrambe le auto sono finite contro il guard rail laterale. Ferite non gravi per la minorenne e il ravennate alla guida della Kia, mentre ferite più serie sarebbero state riportate dalla 35enne, portata con un codice di massima urgenza all'ospedale di Ravenna. Sono intervenute due ambulanze del 118 e l'auto medicalizzata. Per permettere i soccorsi via Marabina è stata messa temporaneamente a senso unico alternato, con alcuni disagi al traffico.