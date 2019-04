Va contromano e si schianta contro un furgone: ciclista in gravi condizioni

Tremendo schianto su via San Silvestro a Faenza. Venerdì pomeriggio, intorno alle 17.15, un furgone Fiat Ducato condotto da un 1992 cesenate che si immetteva da via della Costituzione su via San Silestro, in direzione autostrada, si è scontrato con una bici che percorreva la stessa corsia di via San Silvestro contromano, con alla guida un 44enne cinese residente a Faenza. Il ciclista é stato toccato dal furgone ed é rovinato a terra, restando cosciente ma riportando traumi importanti. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Indenne l'automobilista, lievi ripercussioni sul traffico per circa un'ora. Sul posto anche la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina per i rilievi di legge.

Immagine di repertorio