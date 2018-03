Dalla neve al gelicidio, chiudono A14 e E45: carambola in autostrada

Dalla neve al gelicidio. Il temuto fenomeno della pioggia che congela è arrivato in Romagna nella prima serata di giovedì, dopo una giornata caratterizzata da una fitta nevicata su tutta la regione. In serata è stato chiuso un lungo tratto di A14, tra Faenza e Fano. E' stato infatti emesso un "codice nero" per accesso in autostrada, provvedimento che riguarda anche l'A14 dir e l'E45 da Montecastello a Canili (il traffico viene deviato sulla provinciale del Savio in entrambe le direzioni). Venerdì mattina lo stato di chiusura comunicato da Autostrade per l'Italia riguarda il tratto Bologna- Riccione (è stata riaprta parzialmente l'autostrada da Riccione in direzione sud) in A14, Bologna - Reggio emilia sull'A1 e Bologna-Ferrara sull'A13 e la A14 bis/dir per Ravenna. Qui l'autostrada è bloccata in entrambe le direzione, per tutti i veicoli. Non viene indicato un orario possibile per la riapertura.

Tra Forlì-Faenza, in corrispondenza del chilometro 81+600 sud, per il fondo ghiacciato si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti due camion, tra cui una bisarca, e 6 auto. Un mezzo pesante si è intraversato, mentre altre vetture hanno subìto notevoli danni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Numerosi feriti, tutti lievi.

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione": "Già a partire dalle ore serali di giovedì sono previste precipitazioni di pioggia che gela sulle colline e i rilievi romagnoli. Nella prima parte della giornata di venerdì un nuovo impulso perturbato apporterà precipitazioni estese all'intero territorio regionale, che tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte della giornata. I fenomeni sono previsti a carattere di neve sulle province occidentali, mentre sul restante territorio si avranno fenomeni di pioggia che gela al suolo. Nelle aree con accumulo di neve, al termine delle precipitazioni, saranno possibili gelate al suolo".

Il gelicidio o "pioggia congelantesi" è un fenomeno particolarmente insidioso al punto che nemmeno lo spargimento del sale basta per scongiurarlo. Si verifica quando piove e la temperatura è intorno allo zero termico. La pioggia, cadendo su una superficie più fredda, gela e provoca un sottile strato di ghiaccio come un vetro, spesso trasparente, che si vede solo se ben illuminato. In serata si è infatti verificato un innalzamento delle temperature al di sopra dei 1800 metri. L'aria fredda, specialmente nei bassi strati, sarà scalzata molto lentamente.La speranza è che i bassi strati si scaldino, ma le probabilità sono molto basse.

